РИАМО - 13 дек. В Единую диспетчерскую службу Подмосковья поступило 9,7 тыс. заявок от жителей за минувшую неделю, более 7,5 тыс. из них были выполнены, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Число обращений от граждан снизилось в 15 городских округах. Как отметила руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина, ведомство контролирует работу ЕДС в областном центре управления регионом.

Наибольшие темпы снижения числа заявок показали муниципалитеты Луховицы (-37%), Котельники (-31%), Дмитровский и Наро-Фоминский (-28%), Власиха (-23%). Из Восхода и Звездного городка вновь не поступило ни одной жалобы.

Большая часть заявок (1 172) поступили по категории «Ненадлежащая уборка подъездов». При этом по сравнению с прошлой неделей ситуация улучшилась в 15 муниципалитетах. В топ вошли Шатура (-57%), Лобня (-54%), Воскресенск (-50%). Совсем не беспокоил вопрос уборки жителей Дубны и Зарайска.

По категории «Ненадлежащее содержание и эксплуатация МКД» поступило 765 заявок, этот вид проблем стал вторым по распространенности за неделю. Количество сообщений по этой категории снизилось в 5 городских округах. Лучшие результаты показали Серпухов (-50%), Истра (-32%), Богородский (-14%).

Наконец третье место заняли «Неисправности дверей в местах общего пользования (в т.ч. отсутствие пружин, доводчиков)». По этой категории за неделю поступило 622 заявки. Ситуация с этим типом проблем улучшилась в 24 муниципалитетах. Лидерами по снижению жалоб стали Власиха (-60%), Дмитровский (-56%), Клин, Коломна, Котельники и Можайский (по -50%).

По словам Ольги Фединой, наиболее массовые жилищно-коммунальные проблемы находятся на усиленном контроле Госжилинспекции Подмосковья и местной администрации. Анализ обращений и оперативное реагирование позволили снизить количество жалоб в категории «Неисправное освещение подъезда/входной группы». Несмотря на минимальную продолжительность светового дня, она покинула проблемный топ-3.

По этой категории наибольшие темпы снижения у городских округов Павловский Посад (-71%), Дмитровский (-70%), Егорьевск и Кашира (-67%). Жители Краснознаменска, Пущина и Электростали не прислали ни одной жалобы на темные места общего пользования.