РИАМО - 13 дек. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления ФАС России об отказе во включении сведений в отношении ООО «Газстройинжиниринг» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба УФАС Подмосковья.

Ранее в УФАС Подмосковья поступило обращение администрации городского округа Фрязино (заказчик работ) о внесении сведений в отношении ООО «Газстройинжиниринг» (исполнитель работ) в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение проектной и рабочей документации по перекладке газопровода низкого давления попадающего в зону строительства объекта социального назначения.

Однако ООО «Газстройинжиниринг» предоставило документы, подтверждающие исполнение своих обязательств и сведения, согласно которым должностным лицом заказчика согласован проект полосы отвода газопровода.

Кроме того, согласно представленным сведениям, должностное лицо заказчика привлечено к административной ответственности в связи с неподписанием документов о приемке и ненаправлением ООО «Газстройинжиниринг» мотивированных отказов от принятия оказанных услуг, содержащих перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.

ГАУ МО «Мособлэкспертиза» направило в адрес ООО «Газстройинжиниринг» письмо, согласно которому принято решение об отказе в принятии документов в связи с непредоставлением полного пакета документов.

ООО «Газстройинжиниринг» повторно направило в адрес заказчика запрос исходных данных по контракту в связи с их отсутствием.

Таким образом, УФАС пришло к выводу об отсутствии факта недобросовестности ООО «Газстройинжиниринг», в связи с чем, сведения в отношении ООО «Газстройинжиниринг» не подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, заказчик обратился в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал администрации городского округа Фрязино в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.