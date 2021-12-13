РИАМО - 13 дек. Инспекторы эконадзора в 3-й раз за 2 года оштрафовали компанию «Ивент» из Санкт-Петербурга. Фирму вновь уличили в незаконном размещении отходов, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Ивент» ведет хозяйственную деятельность, в том числе на территории городского округа Солнечногорск. Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, с просьбой провести совместную проверку обратились сотрудники ОМВД России по Солнечногорску.

«Установлено, что вблизи деревни Рузино по договору с собственником земель компания проводила земляные работы, в ходе которых были устроены навалы строительных отходов и грунтов, местами доходившие до 3 метров высоты. По итогам расследования нарушители оштрафованы на 170 тыс. рублей. Мы проследим за тем, чтобы земли были приведены в порядок», – добавил Разин.

Ранее компания «Ивент» уже была оштрафована на 200 тыс. рублей за аналогичное нарушение, совершенное вблизи деревни Поярково. В результате землям был нанесен ущерб на сумму 17,5 млн рублей. Сейчас Минэкологии Подмосковья ведет работу по взысканию суммы в судебном порядке.