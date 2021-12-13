РИАМО - 13 дек. Администрация Одинцовского городского округа Подмосковья допустила нарушения при организации конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, сообщает пресс-служба Московского областного управления ФАС.

Ранее в УФАС Подмосковья от ООО «Победа-Комфорт» поступила жалоба на действия администрации Одинцовского округа при проведении открытого конкурса.

Согласно доводам жалобы, извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация содержат неполные и недостоверные сведения в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия УФАС установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации торгов, и признала жалобу обоснованной.

Администрации Одинцовского округа выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.