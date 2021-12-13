РИАМО - 13 дек. Композитор и народный артист России Александр Зацепин посетил премьерный показ поставленного на его музыку спектакля Московского областного театра юного зрителя «Иван Царевич и Серый Волк», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

«Наш театр стал первым в стране, кто поставил этот спектакль. Поэтому главным зрителем на премьере был сам Александр Сергеевич Зацепин, а также – известные российские музыканты и ведущие СМИ. Это несколько часов удовольствия от всего: от музыки, режиссуры, хореографии, актерской игры», – сказала министр культуры региона Елена Харламова.

В процессе работы над спектаклем такие культовые композиции Зацепина, как «Есть только миг», «Если б я был султан», «Остров невезения», «Куда уходит детство» и другие были переработаны музыкальном продюсером спектакля – музыкантом и аранжировщиком Николаем Чермошенцевым.

Юмористическое либретто к спектаклю сочинил драматург, поэт и сценарист Сергей Плотов.

Режиссером постановки выступил Александр Нестеров, автор популярных спектаклей МОГТЮЗа «Ревизор», «Почему бы и нет?» и «Карусель».

В постановке задействовали студентов ГИТИСа, для которых участие в большой премьере стало первым выходом на профессиональную сцену.