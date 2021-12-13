РИАМО - 13 дек. Жители и гости городского округа Истра провели военно-историческую реконструкцию контрнаступления советских войск в битве за Москву. Мероприятие прошло рядом с музеем «Новый Иерусалим» в Истре, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Участниками реконструкции стали более 250 членов клубов из Москвы, Подмосковья, Тулы, Нижнего Новгорода, Рязани и Малоярославца. Зрителям представили раритетную технику, в том числе легендарную «Катюшу», танк Т-34 и настоящий боевой самолет.

Для исторической достоверности организаторы и участники подготовили аутентичное обмундирование солдат.

В ноябре и декабре 1941 года Волоколамско-Истринское направление было одним из главных в битве за Москву. Немецко-фашистские войска сосредоточили здесь две танковые и две пехотные дивизии.

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