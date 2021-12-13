РИАМО - 13 дек. Загоревшееся складское помещение находится рядом с Парком Горького, а не на его территории, уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Ранее в МЧС сообщали, что пожар произошел на ул. Крымский Вал, д. 9 в складском помещении.

«Возгорание происходило на прилегающей территории к Парку Горького, не на территории парка», – сообщили в ведомстве.

В настоящий момент возгорание локализовали. Сведений о пострадавших не поступало. На месте продолжают работу пожарно-спасательные расчеты.