РИАМО - 13 дек. На сегодняшний день в Подмосковье оформлено 145 745 «Пушкинских карт». Это второй показатель среди регионов России. Накануне Нового года у держателей карт еще есть возможность приобрести билеты на культурные мероприятия, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

В Московской области в программе участвуют 66 учреждений. Это 31 Дом культуры, 16 театров, 14 музеев, 3 концертные организации и 1 библиотека. Для покупки доступны билеты на 700 событий.

Юные жители региона уже приобрели 3 687 билетов. Наибольшей популярностью пользовались балет «Лебединое озеро», представленный театром «Русский балет», спектакли Московского Губернского театра «Вишневый сад» и «Дядя Ваня», а также постановка Московского областного театра драмы и комедии «Золушка. NEW STORY». Сказка для взрослых.

Владельцы карт часто посещают выставки музея «Новый Иерусалим», Серпуховского музея, музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово», музея-заповедника П.И. Чайковского.

В программу входят не только государственные, но и частные музеи, например, музей «Арт-Макет» и Музей советского детства. Планируется, что участником станет АО «Крокус Интернэшнл». Полный перечень мероприятий можно найти на сайте министерства культуры Подмосковья.

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