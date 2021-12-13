РИАМО - 13 дек. Отец Виктора Цоя высказался о смерти известного режиссера Сергея Соловьева, который умер в Москве в возрасте 77 лет, пишет Газета.ru.

В 1987 году Соловьев снял ставший впоследствии легендарным фильм «Асса», одну из ролей в котором сыграл рок-музыкант Виктор Цой.

«Очень соболезную, я его так уважал. У меня нет слов. Это был самый честный, самый порядочный человек на свете. Он одним из первых узнал и познал талант и гений Виктора Цоя. Это надо иметь очень большую прозорливость», — сказал Роберт Цой.

Соловьев также известен зрителям по фильмам «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом», «Одноклассники» и другим.

Сергей Соловьев — лауреат Государственной премии СССР и народный артист РФ. Он преподавал во ВГИК и руководил театром-студией САС в Москве.

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