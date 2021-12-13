РИАМО - 13 дек. Сотрудники ОМВД России по городскому округу Егорьевск и председатель совета ветеранов Александр Леликов провели акцию «Моя профессия – полицейский» для школьников, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители рассказали учащимся средней общеобразовательной школы №8 о преимуществах работы в органах внутренних дел, предъявляемых к кандидатам требований и социальных гарантиях для полицейских.

Александр Леликов рассказал о своем опыте работы в милиции и о коллегах по работе. Сотрудники кинологической службы рассказали о своей профессии, продемонстрировали выучку служебных собак по обнаружению запрещенных и взрывчатых веществ, а также по задержанию преступников.

Также школьники ознакомились с экспонатами и материалами, посвященными развитию милиции городского округа Егорьевск.