РИАМО - 13 дек. Представители партии «Единая Россия» в Госдуме учли мнение россиян относительно законопроекта об обязательном использовании QR-кодов на транспорте, в соответствии с позицией жителей данный документ был снят с рассмотрения. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Толмачев, избранный по Щелковскому одномандатному округу.

Ранее в Госдуму внесли законопроекты об обязательном использовании QR-кодов, подтверждающих наличие прививки от коронавируса или факт того, что человек недавно переболел этой инфекцией, в общественных местах, а также на железнодорожном и авиатранспорте. Предложенные нововведения вызвали широкий общественный резонанс, многие россияне высказались против них. В итоге законопроект о введении QR-кодов на транспорте был снят с рассмотрения.

По мнению депутата Государственной думы Александра Толмачева, который входит в состав думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, это решение говорит о том, что представители «Единой России» учли мнение жителей касаемо законопроекта о QR-кодах на поездах и в самолетах.

«Несмотря на то, что ситуация с распространением коронавируса в стране остается сложной, мы все должны понимать, что работаем исключительно для людей и ради людей, несем ответственность перед избирателями. Поэтому, если большинство жителей высказываются против законопроекта об обязательном использовании QR-кодов на поездах и в самолетах, мы не можем оставить их мнение без внимания», – сказал Толмачев.

Он отметил, что россияне сделали выбор, высказав свою позицию в ходе общественных обсуждений, на встречах, в личных сообщениях депутатам в соцсетях.

«Так что сегодня, 13 декабря, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Государственной думе Владимир Васильев сделал официальное заявление, что законопроект об использовании QR-кодов на транспорте не будет рассматриваться. При этом вопрос обеспечения безопасности пассажиров, в том числе эпидемиологической, остается актуальным, и мы будем его прорабатывать совместно с министерством транспорта России и организациями, работающими в сфере авиаперелетов и железнодорожного транспорта», – добавил Толмачев.

По его словам, учитывая важность поднятой темы, поспешных и необдуманных решений в данном вопросе быть не должно.

Глава профильного комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев также подтвердил снятие с повестки нижней палаты парламента законопроекта о QR-кодах на общественном транспорте.

Законопроект об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах пока актуален, но «Единая Россия» поддержит его только при условии тщательной доработки.

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