РИАМО - 13 дек. Полицейские задержали 10 жителей Москвы, подозреваемых в нескольких инсценировках ДТП ради получения страховых выплат, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Организатор группы привлек к мошенничеству своих знакомых. Злоумышленники разработали следующую схему обмана: сначала они инсценировали ДТП, после чего обращались в различные страховые компании для получения компенсационных выплат на ремонт автомобиля.

После получения денег мошенники забирали их себе, оформляли страховку в другой компании и повторяли имитацию ДТП. Общая сумма полученных выплат превысила 1,5 млн рублей.

«Полицейскими при силовой поддержке сотрудников спецподразделений Росгвардии у задержанных проведены обыски. Изъяты четыре автомобиля, которые участвовали в постановочных авариях, а также денежные средства и документы, имеющие доказательственное значение», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении подозреваемых возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»). Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.