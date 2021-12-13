РИАМО - 13 дек. Сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя Воронежской области, который подозревается в разбойном нападении. Его личность удалось установить благодаря камерам системы «Безопасный регион», сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Нападавший подкараулил потерпевшего в подъезде многоквартирного дома на Спасском бульваре. Он приставил нож к горлу пострадавшего и потребовал денег. Однако мужчина не растерялся, оказал сопротивление и смог отогнать от себя правонарушителя.

В итоге нападавший скрылся, ничего не похитив. Используя материалы с камер системы «Безопасный регион», полицейские смогли установить личность и задержать его по месту проживания в мкр Железнодорожный. Мужчина был заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело.

«В муниципальных образованиях Московской области функционирует 19,7 тыс. видеокамер системы «Безопасный регион», установленных на подъездах многоквартирных домов. В 2021 году подключено порядка 9 тыс. новых обзорных камер входных групп МКД», – подчеркнул заместитель председателя правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.