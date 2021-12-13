РИАМО - 13 дек. Сотрудники СПСЧ № 24 вместе с ведомственной пожарной охраной и службами АО «РЖД» провели тактическое задание на сортировочной железнодорожной станции Орехово-Зуево, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

По замыслу задания при маневрировании грузового состава цистерна с дизельным топливом получила повреждение, дизель разлился и впоследствии загорелся.

Дежурный по станции сообщил о пожаре в пожарную охрану, оповестил дежурные службы и руководство. Затем силами дежурных служб железнодорожной станции было отключено электроснабжение с оформлением наряда допуска. Ведомственная охрана АО «РЖД» оцепила территорию и вызвала к месту пожарный поезд.

Поставленные в ходе тактического задания цели были выполнены.