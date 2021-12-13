РИАМО - 13 дек. В городском округе Серпухов состоялся открытый фестиваль боевых искусств в память о погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудниках МЧС России. Участниками состязаний стали свыше 100 спортсменов Московской области, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь». Юноши и девушки продемонстрировали свои знания и умения владением различными видами карате.

На состязаниях присутствовали представители МЧС, «Федерации карате» г. Серпухова, местного совета депутатов, а также родственники погибших при исполнении сотрудников МЧС России. Победители и призеры соревнований получили медали и грамоты.