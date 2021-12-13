РИАМО - 13 дек. В УМВД России по городскому округу Коломна сотрудники подразделений управления приняли участие в соревнованиях по стрельбе из пистолета Макарова. Состязания были посвящены памяти полковника милиции Николая Копытина, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Всего в соревнованиях приняли участие 65 человек, которые представляли 21 команду из подразделений УМВД. Первое место заняли сотрудники отдела по работе с личным составом. Им вручили дипломы и медали.

Николай Копытин – заслуженный работник МВД СССР, полковник милиции. С 1969 по 1986 год он возглавлял Озерский ОВД, в это время отдел находился среди лидеров областного рейтинга по оперативно-служебной деятельности.