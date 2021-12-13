РИАМО - 13 дек. К полицейским Дмитровского городского округа обратился 37-летний гражданин, который рассказал правоохранителям, что с его счета были похищены денежные средства. Правоохранители установили личность и задержали злоумышленника, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции установили, что 23-летний местный житель, который приходится потерпевшему знакомым, привязал его карту к своему телефону и совершил по его просьбе денежный перевод. Позднее, находясь на автовокзале Дмитровского городского округа, он перевел деньги с банковского счета заявителя себе. Сумма ущерба составила 8 тыс. рублей.

Следователь возбудил уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.