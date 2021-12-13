РИАМО - 13 дек. Более 300 кг пластикового вторсырья собрали ученики лицея №34 в подмосковных Мытищах в рамках проекта «Добрые крышечки». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Пятый год подряд на территории городского округа Мытищи реализуется одна из самых любимых экоакций среди местных школ и детских садов – эколого-благотворительный проект по сбору пластиковых крышек «Добрые крышечки».

Цели проекта самые разные и объединяют тех, кто заинтересован в раздельном сборе мусора, а также решении экологических проблем и оказании помощи нуждающимся.

Экологи контрольного управления администрации округа оценили масштаб сбора вторсырья, организованный в МБОУ «Лицей №34», который имеет экологический профиль. Ученики лицея собирали крышечки более полугода. Всего они сдали на вторичную переработку в рамках экопроекта «Добрые крышечки» более 300 кг вторсырья.

В каждом классе был установлен специальный контейнер для сбора, который систематически пополняли ребята, принося «результаты» семейных сборов пластиковых крышек из дома.

По результатам прошлого года ряд мытищинских школ, в том числе МБОУ «Лицей №34» и «Гимназия №1», получили благодарственные письма от фонда «Волонтеры в помощь детям – сиротам» и общественного движения «Добрые крышечки».

Собранные крышки отправляются на переработку, а вырученные за них средства переводятся на счет подопечных фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для покупки реабилитационной техники.

С каждым днем проект набирает все большие обороты. В конце 2019 года его организаторами и куратором проекта совместными усилиями с администрацией округа удалось найти удобное складское помещение на Олимпийском проспекте. Сырье привозится сюда тоннами, и это реальная помощь не только в улучшении экологической ситуации на территории округа, но весомая помощь в части реализации добровольческих инициатив.