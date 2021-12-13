РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 дек. В селах городского округа Домодедово 14-17 декабря будут работать мобильные офисы социальной газификации, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

14 декабря мобильный офис будет работать в селе Вельяминово по адресу: Центральная площадь, стр. №10, а 15 декабря - в селе Лямцино по адресу: ул. Центральная, стр. №20. 16 и 17 декабря мобильный офис приедет в село Растуново, у дома №26 на улице Центральная.

Время работы офиса - с 10:00 до 16:00.

В мобильных офисах можно оставить заявку на подключение домовладения к газу по программе социальной газификации. Также сервис позволяет получить еще 9 других социальных услуг: договор на техническое обслуживание газового оборудования; регистрация объекта; присвоение адреса; применение понижающего коэффициента 0,7 за электричество; перерасчет за ТКО; экстренная социальная помощь; договор социального контракта; оказание услуг на дому и льготы ФНС.