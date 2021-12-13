РИАМО - 13 дек. Подмосковные тайбоксеры в составе сборной РФ завоевали 11 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых награды на объединенном чемпионате и первенство мира по тайскому боксу в Бангкоке. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В самом главном международном старте приняли участие около 1 тыс. спортсменов из 95 стран мира. Сборная команда России была представлена 116 спортсменами, 14 из которых представляли Московскую область.

В соревнованиях принимали участие клубы «Велес» (Химки), «Пантера» (Чехов), «Бояр» (Наро-Фоминск), «Феникс», (Балашиха), «Воин» (Сергиев Посад), «Кремень» (Серпухов).

В итоге за 7 дней поединков подмосковные тайбоксеры завоевали 11 золотых 1 серебряную и 2 бронзовых медалей. Всего сборная РФ завоевала 108 наград, 70 из которых высшей пробы.

Российская сборная опередила ближайшего соперника, хозяев турнира сборную Таиланда, у которой 19 золотых медалей 2-е место, а также сборную Белоруссии – 7 золотых медалей и 3-е место.