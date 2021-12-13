РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 дек. В деревне Маврино подмосковного Щелкова сгорел дом, никто не пострадал, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо запомнить простые правила безопасности. Людей просят не курить в постели в пьяном состоянии, так как сигарета и алкоголь — активные соучастники пожара.

Горожан также попросили быть осторожными при эксплуатации печного и газового отопления, не забывать вовремя очищать дымоходы и вентканалы. Также нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра, а также ставить топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе.

Жителей округа также попросили не оставлять без присмотра включенные электроприборы, следить за исправностью электропроводки, не перегружать электросеть, не допускать применения самодельных электроприборов. А еще нельзя закрывать электролампы и другие светильники бумагой и тканями. Может произойти возгорание.

Власти округа также предупредили, что важно помнить о том, что нельзя оставлять детей без присмотра, кроме того, их необходимо обучить правилам пользования огнем.​