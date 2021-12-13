РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. В подмосковном Подольске разыскивают вандала, который разрисовал дома в микрорайоне Климовск, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации округа.

Неизвестный мужчина разрисовал дома в части «Весенняя» микрорайона Климовск. В настоящее время разыскиваются горожане, которые узнали вандала.

«Момент вандализма попал на уличные камеры видеонаблюдения. Просим всех, кто узнал нарушителя, сообщить в территориальное управление в микрорайоне Климовск или Роману Ермакову в соцсети «ВКонтакте»», - сказал сотрудник.