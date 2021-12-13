РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 дек. Пенсионеров-участников проекта «Активное долголетие» из Балашихи приглашают по четвергам на каток в парк «Пехорка», где можно будет бесплатно покататься на коньках, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

Известно, что катание на коньках не только оздоравливает организм, но и снимает стресс. Ведь что может быть лучше, чем проводить солнечные зимние деньки за активными видами спорта – так и согреться легче и настроение поднимается.

«Для участников программы «Активное долголетие», а также для тех, кто пока только интересуется участием в активностях, открылась замечательная возможность - каждый четверг в парке «Пехорка» гражданам старшего возраста можно будет совершенно бесплатно покататься на коньках», - говорится в сообщении.

Чтобы покататься на коньках, достаточно будет взять только социальную карту и хорошее настроение. Прокат коньков также будет бесплатным.

Мероприятие начнется в 11:00.

Записаться на катание можно по телефонам: 8(495)523-81-55, 8(495)661-89-79.