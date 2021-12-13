РИАМО - 13 дек. Прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил проверить все негосударственные образовательные учреждения в регионе на предмет обеспечения безопасности учеников и сотрудников, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Особое внимание уделят организации охраны объектов и пропускного режима. Прокуратура даст правовую оценку действиям администраций учреждений. Специалисты также проверят, как в негосударственных образовательных учреждениях исполняются федеральные законы по другим направлениям. По итогам проверок будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В понедельник на территории православной гимназии Серпуховского женского монастыря 18-летний молодой человек привел в действие самодельное взрывное устройство. Есть пострадавшие, сам юноша находится в крайне тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Взрыв в Серпуховском монастыре: месть за буллинг или попытка суицида>>