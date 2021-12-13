РИАМО - 13 дек. Советский и российский режиссер Сергей Соловьев умер в Москве на 78-м году жизни. Об этом сообщает РЕН ТВ.

О причинах смерти не сообщается. Режиссера нашли мертвым в его столичной квартире.

Соловьев родился 25 августа 1944 года в Карелии. Долгое время работал на «Мосфильме».

Известен зрителям по картинам «Асса», «Наследница по прямой», «Спасатель», «Сто дней после детства», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви».

Соловьев был лауреатом Госпремии СССР, в 1981 и 1987 годах входил в жюри Венецианского кинофестиваля.