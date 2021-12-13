РИАМО - 13 дек. В рамках государственной программы Подмосковья продолжается строительство детского сада на 200 мест вблизи поселка Лопатино в Ленинском городском округе. Рабочие завершили выемку грунта и приступили к устройству фундаментной плиты здания. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте завершены работы по устройству гидроизоляции фундаментной плиты, выполнена стяжка. Ведутся работы по армированию и бетонированию плиты основания здания. Работы в графике», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Двухэтажное здание дошкольного образовательного учреждения площадью 2,9 тыс. кв. м будет рассчитано на 8 групп. Помимо групповых ячеек, состоящих из спален и зоны для занятий, в детском саду появятся музыкальный и спортивный залы, медицинский пункт, пищеблок, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории обустроят детские площадки с теневыми навесами, игровыми и спортивными комплексами, а также проведут благоустройство и озеленение.

Ввод нового детского сада в эксплуатацию намечен на 2022 год.