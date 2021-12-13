РИАМО - 13 дек. Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Марфино в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Спортивный комплекс будет построен на улице Зеленой.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом. Ввод нового объекта спорта в эксплуатацию намечен на 2022 год», - сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Согласно проекту, ФОК будет представлять собой двухэтажное здание общей площадью почти 2,6 тыс. кв. м. В нем разместятся универсальный спортивный зал, тренажерный зал и зал для единоборств с раздевалками и душевыми, тренерские и медицинские кабинеты, а также кафе, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории будут проведены работы по комплексному благоустройству и озеленению. Здесь появится парковка на 53 машино-места, в том числе для маломобильных групп населения, будут оборудованы зоны отдыха для посетителей и велопарковка.

Объект будет построен в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».