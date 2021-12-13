РИАМО - 13 дек. Евгений Зимаков стал тысячным машинистом электропоезда Центральной пригородной пассажирской компании. 30-летний мужчина приступил к работе после переподготовки за счет компании, сообщает пресс-служба ЦППК.

У Зимакова 10 лет стажа на железной дороге, он долгое время управлял грузовыми поездами на Белорусском направлении. В июле 2020 года по рекомендации друзей-сотрудников компании он пришел работать в ЦППК. Сначала в качестве помощника, а теперь – машиниста.

«Я управляю составами на разных маршрутах. Езжу в Дубну, Бородино, Можайск. Работаю в основном на современных ЭП2Д. Они мне очень нравятся: комфортные, чистые, тихие, а самое главное — в них тепло зимой», - поделился Зимаков.

Переподготовку новые специалисты проходят за счет ЦППК на базе Московского колледжа транспорта РУТ.

«Алгоритм управления пригородным поездом и электровозом существенно различается как с технической, так и практической точки зрения», - объяснил начальник управления эксплуатации подвижного состава АО «Центральная ППК» Денис Шленов.

Он отметил, что от бригады локомотива требуется внимательность при контроле высадки и посадки пассажиров на станциях.