РИАМО - 13 дек. С 6 по 12 декабря в ЕДДС-112 городского округа Люберцы поступило порядка 12 тыс. обращений от жителей, сообщил руководитель ЕДДС-112 Виталий Богданов.

«На минувшей неделе в Единую дежурную диспетчерскую службу-112 Люберец поступило 12 096 обращений, из них 672 - на горячую линию администрации, по единому номеру 112 – 11 424. На телефон горячей линии администрации 69 обращений поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, 25 – по вопросам нарушения тишины, 7 – экологии, 6 – по работе уличного освещения, 5 обращений связано с содержанием дорог и тротуаров», - отметил Богданов.

Он уточнил, что по номеру 112 жители городского округа 6 278 раз обращались по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи, 2 399 - полиции и ГИБДД. 23 обращения связано с вызовами пожарных и спасателей, 57 - специалистов аварийно-газовой службы.