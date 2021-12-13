РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 дек. Со 2 по 7 января следующего года в усадьбе Гребнево в Щелкове пройдут праздничные мероприятия «Рождественские каникулы», сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.



Гостей ждут народные гулянья, ярмарка фермеров, концертная программа, конкурсы и активные игры для детей и взрослых.

На ярмарке в большом ассортименте будет представлена сельхозпродукция отечественных производителей и фермерские продукты. Варенья и соления, грибы и ягоды, мед и сыры, колбасы и многое другое.



Подробную информацию можно узнать на сайте: usadbagrebnevo.com.