РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 дек. В подмосковном Королеве злоумышленник похитил карту и снял с нее деньги, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В полицию обратился 53-летний житель Королева и сообщил, что с его банковской карты похитили более 27 тыс. рублей. Злоумышленник похитил банковскую карту, которую потерпевший оставил в банкомате на улице Исаева.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установили и задержали 47-летнего жителя Реутова.

По данному факту возбуждено уголовное дело, королевским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.