РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 дек. На минувшей неделе в Домодедове на кадастровый учет поставили 11 объектов, сообщается на сайте министерства жилищной политики Московской области.

Всего в Московской области за прошлую неделю кадастр получили 11 жилых домов и 9 таунхаусов. Они расположены в 8 муниципальных образованиях региона. Это позволило 3 348 семьям оформить регистрацию по месту жительства, записать детей в школы и детские сады, прикрепиться к поликлинике и осуществить ряд иных юридических процедур.

В Домодедове на учет поставили девять таунхаусов в коттеджном поселке «Юсупово Лайф Парк» в деревне Юсупово, а также два дома на 512 квартир в ЖК «Домодедово Парк» в селе Домодедово.

В Котельниках и Люберцах на учет поставили по два дома, еще по одному дому получили кадастр в Балашихе, Лобне, Мытищах, Одинцове и Раменском.