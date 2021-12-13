РИАМО - 13 дек. Золотую и бронзовую медали завоевали спортсмены городского округа Люберцы на чемпионате Центрального федерального округа по спортивному и боевому самбо в Ельце, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В прошедшие выходные в Ельце Липецкой области состоялся чемпионат Центрального федерального округа по спортивному и боевому самбо. В соревнованиях участвовали более 350 спортсменов из 17 регионов страны. Городской округ Люберцы представляли пятеро самбистов.

«11 декабря Иван Захаров стал чемпионом в весовой категории до 71 кг. Данная весовая категория была самой многочисленной на чемпионате (30 спортсменов). После первой встречи три последующие Иван завершил досрочными победами. 12 декабря в соревнованиях боевых самбистов Илья Бакотин стал бронзовым призером чемпионата в весовой категории до 58 кг, достойно завершив успешный для себя 2021 год», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что оба спортсмена завоевали путевки на чемпионат России, который состоится в начале марта следующего года в Свердловской области.

«Поздравляю спортсменов, их родителей и тренеров Виктора Худякова, Андрея Лецко и Лали Курдадзе с победой, желаю достойно выступить на чемпионате России», - добавил Ружицкий.