РИАМО - 13 дек. Житель Сергиево-Посадского городского округа сообщил в полицию о краже с его банковской карты. Полицейские установили личность и задержали подозреваемую, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали 32-летнюю местную жительницу. Она похитила банковскую карту заявителя, когда находилась у него дома в квартире на улице Советской в городе Пересвет.

Позднее злоумышленница неоднократно расплачивалась картой в различных магазинах. Сумма ущерба превысила 8 тыс. рублей. Следователь возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.