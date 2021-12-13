РИАМО - 13 дек. На внешней стороне 38 км Московской кольцевой автодороги загорелся автомобиль. На месте ведут работу оперативные службы города, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время из-за происшествия затруднено движение на участке. Для проезда автомобилей свободны 3 полосы.

Информации о пострадавших пока нет.

Утром в понедельник сотрудники Дептранса Москвы предупредили о возможности возникновения пробок на дорогах. Ситуацию может ухудшить туман, снизивший видимость до 200-700 метров, а также гололедица.