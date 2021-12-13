РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 дек. Российский производитель натуральной косметики и мыла «СпивакЪ» вошел в индустриальный парк «Румянцев» в подмосковной Балашихе, за реализацию проекта отвечает компания «Реалитек», сообщает пресс-служба компании «Реалитек».

Общая площадь объекта резидента 6,5 тыс. кв. м. Объем инвестиций составляет более 370 млн рублей. На новой площадке компания «СпивакЪ» разместит производственный и складской блок. Количество рабочих мест – 50.

Именно натуральное твердое мыло и пастообразное калийное мыло на оливковом масле «бельди» - стали первыми продуктами «СпивакЪ». Главные приоритеты производителя: высокое качество продукции, натуральный состав и доступные цены. Вся их продукция является натуральной, не содержит синтетических ПАВ, отдушек, консервантов, красителей и не тестируется на животных. В качестве ароматизаторов выступают эфирные и базовые масла, натуральные смолы, травы.

С каждым годом производство компании расширяется. В день под брендом «СпивакЪ» выпускают 600 кг мыла и десятки тысяч различных средств по уходу за кожей.

Основатель компании «Реалитек» Евгений Пастухов выразил уверенность, что на площадке парка резиденту будет удобно и комфортно вести свой бизнес, а они создадут для этого все условия.

«Я благодарен компании «СпивакЪ» за доверие», - сказал Пастухов.

Индустриальный парк «Румянцев» расположен на первой линии строящейся скоростной автомобильной дороги «Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД 60 км (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область».

Его концепция предполагает строительство на одной площадке производственного комплексов, складских и выставочных помещений. Централизованные сети газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения - позволят резидентам построить современные производственные предприятия. Всего в парке будут расположены производственные объекты 6 резидентов, среди участников парка бизнесмены, которые специализируются на мебельном и кровельном производстве.