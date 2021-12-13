РИАМО - 13 дек. В подмосковном Подольске свои первые паспорта получили 12 граждан, достигших 14-летнего возраста, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В торжественном вручении паспортов приняли участие сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по городскому округу Подольск и глава муниципалитета Николай Пестов.

Удостоверения личности вручили в День Конституции РФ. Правоохранители призвали ребят с честью и достоинством нести звание граждан РФ, а также подарили им брошюры с текстом основного закона страны.

Подростки поблагодарили полицейских и представителей администрации городского округа Подольск за теплые пожелания и пообещали добиваться высот на благо развития города и страны.