РИАМО - 13 дек. Пятый традиционный Форум проектировщиков Московской области состоится в Центральном доме архитектора в Москве 17 декабря, сообщает пресс-служба подмосковного комитета по архитектуре и градостроительству.

Участники мероприятия обсудят актуальные вопросы отрасли: что такое кластеры ИЖС и как сохранить застройку усадебного типа на территории региона, оптимизированный состав мастер-плана при реализации решений о КРТ, основные тренды проектирования промышленных объектов и другие темы.

В программе форума в формате публичных дискуссий пройдут обсуждения по темам оптимизированного состава мастер-плана, архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства на территории Московской области и современных материалов для работы с ними, в частности подготовки материалов для свидетельства АГО.

Отдельная сессия будет посвящена новому облику индустриальных территорий и инновационным технологиям при работе с промышленными объектами, а также архитектуре будущего.

В рамках форума будут подведены итоги всероссийских архитектурных профессиональных конкурсов «Жилье и городская среда – лучшие практики» и «Лучший объект социальной инфраструктуры».

Форум проектировщиков – ежегодное мероприятие, проводимое комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области при поддержке Ассоциации проектировщиков Московской области и Союза архитекторов России с участием представителей органов власти, ведущих проектных организаций, архитекторов и градостроителей.