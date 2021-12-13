РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Более 5 млн рублей потратят на установку около 1,4 тыс. датчиков загазованности в домах Подольска в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации округа.

В администрации округа прошел брифинг по обеспечению безопасности при использовании газовых приборов. В частности, участники обсудили и установку газоанализаторов, которые помогают предотвратить беду в случае утечки газа. Так, для предотвращения тяжелых последствий утечки газа в многоквартирных домах и жилых строениях министерством энергетики Московской области рекомендуется установка системы автоматического контроля загазованности.

В правительстве Московской области разработана программа по установке в 2021 году социально незащищенным слоям населения в пяти муниципальных образованиях датчиков загазованности за счет бюджета. В 2022 году данная программа будет расширяться. Списки и категории будут определяться через органы социальной защиты. На 2022 год в бюджете городского округа Подольск заложено 5 миллионов рублей для установки не менее 1400 датчиков загазованности.

Всего на территории Подольска 1 552 дома газифицированы, в том числе оснащены колонками 842 многоквартирных дома. В аварийных ситуациях возникает опасность не только взрыва, но еще и отравления угарным газом.

На сайте министерства энергетики Московской области в разделе «Газовая безопасность» — «Установить систему защиту от утечек газа» можно ознакомиться с данным прибором, его функциональностью и стоимостью.