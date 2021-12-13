РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 дек. В подмосковной Балашихе уроженец одной из латиноамериканских стран в ходе конфликта напал с ножом на таксиста. Пострадавшего с колото-резаными ранениями госпитализировали, сообщили «РИАМО в Балашихе» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Ранее стало известно, что водитель такси приехал к одному из домов округа. Поездка началась, и в какой-то момент водитель сделал замечание пассажиру. В ходе конфликта тот ударил таксиста ножом в грудь и выскочил из машины.

«12 декабря в МУ МВД России «Балашихинское» поступило сообщение о том, что у одного из домов в квартале Щитниково в результате конфликта с колото-резаными ранениями госпитализирован уроженец одной из республик Средней Азии 1995 г. р.», - сообщили в пресс-службе.

Он добавил, что сотрудниками полиции в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан уроженец одной из латиноамериканских стран 1992 г. р. В отношении подозреваемого следователем МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».