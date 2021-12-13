РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 дек. ​​​​​Жители Королева могут воспользоваться услугами социального такси, в том числе машиной, оборудованной подъемником и местом для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Услуги службы социального такси платные, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Заказчиками услуги могут являться граждане, имеющие место жительства в Подмосковье. Соцтакси могут вызвать дети-инвалиды, инвалиды 1, 2 групп, инвалиды Великой Отечественной войны и участники, имеющие инвалидность, лица старше 80 лет, граждане пожилого возраста и инвалиды, обслуживаемые на дому и в стационарных учреждениях соцобслуживания региона, другие категории пенсионеров, не состоящие на социальном обслуживании, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Социальное такси призвано доставлять пассажиров к социально значимым объектам Москвы и области. К приоритетным пунктам назначения относятся учреждения здравоохранения, социального обслуживания, лечебные и лечебно-профилактические учреждения, подразделения медико-социальной экспертизы, протезно-ортопедические предприятия.

Для предоставления услуги жителям города необходимо обратиться в Королевский комплексный центр соцобслуживания населения на ул. Болдырева, д. 2, телефон: 8(495)511-58-99 или в Московский областной центр реабилитации инвалидов в мкрн Юбилейный на ул. Трофимова, 5, корп. 3, телефон: 8(498)646-87-78.

Оформить заказ также можно через мобильное приложение «Соцуслуги».