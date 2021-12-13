РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 дек. В подмосковном Домодедове местное отделение Союза женщин России в понедельник провело круглый стол на тему «Женщины – ресурс роста экономики на примере Домодедовского городского округа», передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Я всегда говорю о том, что философия союза женщин России - это объединяться и отдавать. Отдавать, быть полезным, востребованным, конструктивным. Знакомства и признание будет хорошим побочным эффектом», - сказала руководитель регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова.

Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин отметил, что в муниципалитете из 182 тыс. населения 54% составляют женщины. Руководитель местного отделения Союза женщин России Юлия Шпакова рассказала о мероприятиях, которые проводятся на территории округа.

«Наше домодедовское региональное отделение «Союз женщин России» создано год назад. <...> Мы постоянно занимаемся стимулированием предпринимательской активности среди женщин. Мы занимаемся также повышением компетентности в сфере финансовой грамотности. Мы проводим бизнес-лекции, выставки, мастер-классы, воркшопы, посвященные вовлечению женщин в развитие креативной экономики», - сказала Шпакова.

Она добавила, что в горокруге также проводятся досугово-образовательные мероприятия и мероприятия, посвященные здоровому образу жизни: это и спортивные мероприятия, и участие в диспансеризации. Кроме того, местное отделение Союза женщин России занимается популяризацией промышленных специальностей среди женщин.

На мероприятии также присутствовали депутат Мособлдумы Олег Жолобов, начальник управления образования администрации городского округа Домодедово Елена Болмазова, руководители домодедовских предприятий и другие.