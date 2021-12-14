РИАМО - 14 дек. Главгосстройнадзор Московской области подтвердил соответствие качества выполненных работ и применяемых материалов при строительстве корпуса №9 в жилом комплексе «Новотомилино» в Люберцах, сообщает пресс-служба компании 3-RED.

8 декабря 2021 года завершилось строительство корпуса №9 в составе жилого комплекса «Новотомилино». Это первый корпус ЖК, который успешно прошел итоговую проверку надзорных органов и получил заключение о соответствии (ЗОС) от Главгосстройнадзора Московской области.

Документ подтверждает, что при строительстве комплекса были соблюдены все нормативы и требования проектной документации, в том числе требования энергетической эффективности. Дом готовится ко вводу в эксплуатацию. Всего в корпусе насчитывается 448 квартир, общая площадь которых составляет 24 085 кв. м.

«Получение ЗОС на девятый корпус означает, что совсем скоро, после получения разрешения на ввод, мы начнем передавать ключи дольщикам. Завершить строительство всего комплекса мы планируем в 2022 году», – отметила директор по маркетингу 3-RED Мария Хурамшина.

ЖК «Новотомилино» – жилой комплекс со стильной архитектурой и современными общественными пространствами, расположенный в районе с развитой инфраструктурой. На первых этажах жилого комплекса планируется открыть магазины, кафе, предприятия бытового обслуживания. Объект находится на пересечении Егорьевского и Рязанского шоссе. В жилом комплексе«Новотомилино» в продаже остаются 323 квартиры.