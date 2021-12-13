РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 дек. В подмосковном Домодедове работают более 2,2 тыс. педагогических работников, сообщила начальник управления образования администрации муниципалитета Елена Болмазова.

Круглый стол на тему «Женщины – ресурс роста экономики на примере Домодедовского городского округа» провели в Домодедове в понедельник.

«У нас всего педагогических работников 2 225 человек. Женщины составляют 90% всей нашей системы, мужчины - 10%», - сказала Болмазова.

Она отметила, что в настоящее время в образовательных учреждениях работают 152 молодых специалиста, и процентное гендерное соотношение примерно такое же, как и по системе.

На мероприятии присутствовали председатель союза женщин России Московской области Екатерина Богдасарова, глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, руководитель союза женщин России в Домодедове Юлия Шпакова и другие.