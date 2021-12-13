РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 дек. В Королеве более 55 тыс. человек пользуются правом бесплатного проезда на общественном транспорте, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Королевское управление социальной защиты населения информирует граждан, имеющих в соответствии с законодательством РФ и Московской области право на меры соцподдержки по бесплатному проезду по социальной карте жителя региона, что оформить соцкарту можно через портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья или в МФЦ, предоставив необходимый пакет документов. Это паспорт, документ, подтверждающий право на предоставление меры социальной поддержки, фото для документов (1 шт. 3х4 или 4х6).

Оформить соцкарту можно в МФЦ в ТЦ «Гелиос» на проспекте Космонавтов, дом №20А и в ТЦ «Сигма» на улице Калинина, дом №6Б. В микрорайоне Юбилейный офис МФЦ находится по адресу: Пионерская улица, дом №1/4, а в микрорайоне Первомайский – на Советской улице, дом №42, в микрорайоне Текстильщик – на улице Тарасовской, дом №9. Посетить МФЦ можно с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00.

Дополнительную информацию по предоставлению бесплатного проезда можно получить по телефону горячей линии Королевского УСЗН: 8(498)602-83-02 с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. Жители микрорайона Юбилейный могут обращаться в Юбилейный отдел соцзащиты населения в это же время по телефону: 8(498)602-27-65.