РИАМО - 13 дек. МТС, ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала агрегированные обезличенные данные мобильного трафика пассажиров Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена и связанных с ней веток метро, сообщает пресс-служба МТС.

Так, за первые дни работы новой линии стало меньше поездок через центр. На некоторых участках пассажиропоток вырос, в том числе за счет жителей, пересевших с наземного транспорта в подземный.

МТС проанализировала агрегированные данные трафика абонентов на первых десяти станциях Большой кольцевой линии Московского метрополитена и стыкующихся с ними станциях радиальных веток в часы максимальной транспортной нагрузки - с 08:00 до 09:00 и с 18:00 до 19:00 8 и 9 декабря. В эти дни число абонентов МТС на БКЛ росло ежедневно на 20%.

Открытие десяти станций, семь из которых пересадочные, перераспределило пассажиропоток. Наиболее наглядно это видно на примере станций, расположенных за пределами Садового кольца, имеющих переходы на другие радиальные линии, МЦК или МЦД. Число пассажиров, двигающихся в центр Москвы, на этих и соседних станциях снизилось.

В поездах от станции «Проспект Вернадского» до «Парка культуры» Кольцевой линии число абонентов МТС уменьшилось на 14%, на самом загруженном ранее участке московского метро от станции «Ленинский проспект» до «Октябрьской» — на 10%. Пассажиропоток от станций «Кунцевская» Арбатско-Покровской и Филевской линий в центр сократился на 7% и 5% соответственно.

Пассажиры ищут оптимальные маршруты движения. На южных станциях Калужско-Рижской линии, которая соединяется с еще двумя радиальными ветками метро, произошло перераспределение трафика. В центр стало двигаться меньше людей, но увеличилось число абонентов, перемещающихся в сторону области. При этом общее число пассажиров на южном участке этой ветки выросло на 4% за счет тех, кто пересел с наземного транспорта на метро или приехал с соседних «красной» и «серой» веток через БКЛ.

Абоненты МТС могут пользоваться мобильной связью на всех станциях западного участка БКЛ. Абонентам доступны технологии мобильной связи: 4G/3G/2G. Покрытие в большей части тоннелей будет обеспечено к концу этого года. Максимальная скорость передачи данных на станциях достигает 400 Мбит/с.