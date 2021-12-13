РИАМО - 13 дек. В столице до конца декабря планируется передать под заселение 12 жилых домов, возведенных по программе реновации старого фонда, об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, масштабное переселение начнется до конца декабря в 11 районах на территории 8 административных округов.

«Переселение начнется в Бескудниковском районе, Лосиноостровском, Марьиной роще, Северном Измайлове, Гольянове, Кузьминках, Южнопортовом, Царицыне, Конькове, Филевском парке и Северном Тушине. Предложения равнозначных квартир получат более 5 тыс. жителей 28 домов», – заявил Левкин.

С момента запуска программы в 137 «стартовых» домов ведется переселение жителей 383 домов. Переселены или находятся в переселении свыше 60 тыс. жителей, напомнил чиновник.

Программа реновации жилфонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. Она касается порядка 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.