РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Сотрудники ГИБДД Подольска призвали воспитанников лицея поселка Львовский быть внимательнее на дорогах, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

С учащимися лицея №1 поселка Львовский автоинспекторы провели лекции «Уроки безопасности», на которых разобрали ситуации, где пешеходам следует быть наиболее внимательными, изучили основные дорожные знаки, требования которых необходимо знать пешим участникам дорожного движения. Кроме того, полицейские рассказали, как вести себя в дорожно-транспортной среде в условиях, характерных для зимнего периода.

Урок завершился творческим конкурсом, в котором школьники выразили основные моменты безопасности в рисунках, обратив внимание всех участников, что дорога не терпит безответственности и невнимательности.