РИАМО - 13 дек. В полицию городского округа Шаховская обратился 36-летний местный житель с заявлением о краже мобильного телефона. Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители провели оперативно-разыскные мероприятия, установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель.

Злоумышленник похитил мобильный телефон из кармана куртки потерпевшего, когда они находились в гостях. Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

Имущество возвращено владельцу. Следователь по данному факту возбудил уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.