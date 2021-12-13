РИАМО - 13 дек. По поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Здравоохранение» в Дмитровскую областную больницу поступил новый автомобиль неотложной помощи. Медтранспорт уже используется амбулаторно-поликлинической службой для обслуживания пациентов на дому, сообщает пресс-служба администрации округа.

Новый автомобиль оснащен всем необходимым оборудованием для оказания неотложной помощи и уже используется амбулаторно-поликлинической службой для обслуживания пациентов на дому. В отличие от «скорой», бригада неотложной помощи приезжает на дом, когда нет угрозы для жизни пациента. Например, при пищевых отравлениях, сильной головной боли, высокой температуре, недомогании у людей пожилого возраста, а также при обострении или ухудшении состояния людей с хроническими заболеваниями.

Услуга предоставляется бесплатно медицинскими организациями государственной системы здравоохранения.

«Сейчас у врачей неотложной помощи рекордное количество вызовов, поэтому новый автомобиль стал хорошим подспорьем. Напомню, в этом году получили 4 машины скорой помощи, до конца года ожидаем поступление еще 5 автомобилей — таким образом, мы обновим почти половину автопарка», — прокомментировал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Также в августе этого года в Дмитровскую областную больницу в рамках президентского проекта «Здравоохранение» поступил новый автомобиль для паллиативной помощи. Паллиативная медицина призвана улучшить качество жизни пациентов с прогрессирующими формами хронических заболеваний, когда возможности специализированного лечения ограничены или исчерпаны.